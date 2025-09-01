Телеведучий та громадський діяч ексклюзивно для Show 24 розповів, що його шкільні спогади не такі позитивні. Адже він пішов до школи у 6 років, хоч ще не був до цього готовий.

До слова YAKTAK поділився найяскравішим спогадом зі школи: "Цілий початок історії"

Найбільше мені запам'ятався перший шкільний дзвоник, тому що я взагалі не зрозумів, що це було. Чому мене одягнули в той коричневий костюм і прив'язали якусь незрозумілу червону хустинку? (сміється) Мені було шість років, коли я пішов до школи,

– поділився Олександр Педан.

Шоумен пригадав, що був ще малим, хотів гратися в садочку та спати в обід. Однак через те, що він був третьою дитиною в сім'ї, а батькам треба було працювати, його віддали до школи раніше.

"Тому початок навчання став для мене доволі великим стресом. Я не розумів, навіщо ходжу до школи, що від мене вимагають, навіщо мені читання, математика та інші предмети", – зазначив ведучий.



Олександр Педан на першому дзвонику / Фото пресслужби

Олександр Педан та його дружила врахували ці спогади та досвід, коли віддавали до школи доньку та сина. Їм дали можливість ще побути дітьми.

"Та й нині початкова школа зовсім інша. Зараз діти легше інтегруються в шкільну програму, бо вони там більше граються, ніж вчаться. І я вважаю це правильним", – підкреслив шоумен.

Що відомо про дітей Олександра Педана?