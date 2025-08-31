YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) учился в гимназии, а сейчас получает высшее образование. Перед Днем знаний певец эксклюзивно для Show 24 рассказал о лучших вечерах в школе.

Одни из самых ярких воспоминаний из школы – это дискотеки. Мы с друзьями тогда были диджеями: договаривались с дирекцией, ставили колонки, организовывали весь движ,

– вспомнил YAKTAK.



Школьное фото YAKTAK / Фото из архива YAKTAK

Музыкант поделился, что на одной из таких дискотек родилась его песня. Для него эти школьные вечера были не просто развлечениями, а началом новой истории.

"Вот именно из тех вечеров и родилась песня "Ниже ростом". Потому что вся моя цель тогда была – дождаться медленного трека, чтобы потанцевать с одной девушкой. Поэтому для меня те дискотеки – не просто школьные тусы, а целое начало истории", – заметил YAKTAK.

YAKTAK – "Ниже ростом": смотрите видео онлайн

Заметим, песня "Ниже ростом" стала главной для YAKTAK в его первом сольном альбоме. Она рассказывает о девушке, которая была сама собой несмотря на мнение окружающих.

