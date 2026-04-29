У розкішних рожевих сукнях: Камілла та Меланія Трамп вразили образами на вечері в Білому домі

Під час державного візиту до США король Чарльз і королева Камілла відвідали державну вечерю в Білому домі.

Примітно, що Меланія Трамп і Камілла обрали для події рожеві образи. На це звернуло увагу видання BBC.

Дрескодом вечора був white tie – найформальніший стиль одягу. Для чоловіків це фрак і біла краватка-метелик, для жінок – довга вечірня сукня в підлогу та елегантні прикраси.

Так, Королева Камілла одягнула вечірню сукню насиченого рожевого кольору від Фіони Клер. Її look доповнило намисто з аметистів і діамантів, подароване однією з колишніх герцогинь Кентських королеві Вікторії, а згодом передане королеві Марії. Також Її Високість додала до вбрання сережки, браслет і світлий клатч.

Перша леді США на урочистій події з'явилася у ніжно-рожевій сукні без бретелей від Christian Dior, доповнивши образ молочно-білими рукавичками Dior. До вбрання вона підібрала туфлі-човники в тон і також сережки.

Що відомо про візит Чарльза та Камілли до США?

Візит короля Чарльза III та королеви Камілли до США став першим для Чарльза як монарха, а також першим державним візитом британського короля до Сполучених Штатів із 2007 року. Поїздка триватиме чотири дні.

Під час перебування в США Його Високість взяв участь в офіційних заходах у Вашингтоні. Також у межах візиту він з дружиною відвідає Нью-Йорк і штат Вірджинія. Після цього король Чарльз планує вирушити на Бермудські острови