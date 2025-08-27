Останнім часом про українського співака Девіда Аксельрода майже нічого не було чути. Та його дружина, продюсерка Олена Мозгова, в новому інтерв'ю розповіла, чим зараз займається чоловік.

Після початку повномасштабної війни Девід вступив до лав тероборони. Під час служби він зазнав травми – пошкодив коліно. Довго проходив лікування та реабілітацію, займався волонтерством. Нині артист знову проходить військово-лікарську комісію, щоб повернутися до служби.

Планує зайнятися польотами на дронах. До цього не було часу, тому що було 2 операції. Він не міг це робити. Він класний геймер, дуже крутий і тому джойстик – це його другі руки,

– зазначила Олена Мозгова.

Хто ще з українських зірок проходить військові навчання?