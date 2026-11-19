Відомий український співак Девід Аксельрод заінтригував змінами у своїй службі після майже року в Національній гвардії.

У коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром" артист зізнався, що на нього чекає несподіваний поворот у військовій кар'єрі, який дозволить знову повернутися до музики та навіть гучно заявити про Україну за кордоном.

Як виявилося, виконавець переводиться до військового оркестру Нацгвардії. Він не приховує, що дуже скучив за виступами, тож вирішив поєднати армію з творчістю та створити масштабне шоу.

У Нацгвардії це буде вже скоро рік. Зараз я перевожуся в оркестр Національної гвардії України, і тоді, найімовірніше, ми будемо разом працювати й радувати людей,

– розповів Девід.

Ба більше, виконавець має намір вирушити у світовий тур, щоб нагадати міжнародній спільноті про таланти та незламність українських захисників.

Якраз у мене є така велика ідея – разом з оркестром зробити мою програму і поїхати не тільки Україною, а й у світ. Показати Україну у світі й презентувати, що ми не просто військові, ми люди, які займалися різним, а зараз захищаємо нашу країну,

– поділився артист.

Новий випуск проєкту "Наодинці з Гламуром": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що військовий шлях Аксельрода розпочався ще на початку повномасштабного вторгнення. Спершу він служив у територіальній обороні та волонтерив, однак під час одного з бойових виїздів отримав тяжку травму.

Внаслідок цього співак переніс дві складні операції та довгу реабілітацію. Поки тривало лікування, його контракт із ТрО завершився. Проте, щойно фізична форма відновилася, Девід знову повернувся до лав захисників і приєднався до Нацгвардії.

Додамо, що раніше стало відомо про мобілізацію актора Єгора Козлова, який відомий глядачам за серіалами "Новенька", "Батя" та іншими.