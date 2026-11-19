В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" артист признался, что его ждет неожиданный поворот в военной карьере, который позволит ему вновь вернуться к музыке и даже громко заявить об Украине за рубежом.

Adv

популярные видео

Как оказалось, исполнитель переводится в военный оркестр Нацгвардии. Он не скрывает, что очень соскучился по выступлениям, поэтому решил совместить армию с творчеством и создать масштабное шоу.

В Нацгвардии это будет уже скоро год. Сейчас я перевожусь в оркестр Национальной гвардии Украины, и тогда, скорее всего, мы будем вместе работать и радовать людей– рассказал Дэвид.

Более того, исполнитель намерен отправиться в мировое турне, чтобы напомнить международному сообществу о талантах и несокрушимости украинских защитников.

Как раз у меня есть такая большая идея – вместе с оркестром подготовить мою программу и поехать не только по Украине, но и по миру. Показать Украину миру и продемонстрировать, что мы не просто военные, мы люди, которые занимались разным, а сейчас защищаем нашу страну– поделился артист.

Реклама

Новый выпуск проекта "Наедине с Гламуром": смотрите видео онлайн

Напомним, что военный путь Аксельрода начался еще в начале полномасштабного вторжения. Сначала он служил в территориальной обороне и работал волонтером, однако во время одного из боевых выездов получил тяжелую травму.

В результате певец перенес две сложные операции и длительную реабилитацию. Пока продолжалось лечение, его контракт с ТрО истек. Однако, как только физическая форма восстановилась, Дэвид вновь вернулся в ряды защитников и присоединился к Нацгвардии.

Добавим, что ранее стало известно о мобилизации актера Егора Козлова, известного зрителям по сериалам "Новенькая", "Батя" и другим.