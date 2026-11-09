Зі сльозами на очах: Юлія Буйновська вперше розповіла про мобілізацію чоловіка-актора

Цим вона поділилася в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк, яке вийшло на її ютуб-каналі.

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Акторка зізналася, що дуже боялася моменту, коли чоловік долучиться до війська. Зокрема, через особистий досвід її родини. Водночас подружжя розуміло, що рано чи пізно це може статися.

Він у мене дуже розумний, такі люди мають бути. Хоч би як ми допомагали фінансово, є ще інша допомога, і перемога буде ближче– зі сльозами на очах розповіла Юлія.

Юлія Буйновська та Єгор Козлов / Фото з інстаграм-сторінки yehor_kozlov

Нагадаємо, що батько акторки добровольцем пішов на фронт. Військова база, де він перебував, потрапила під обстріл. Унаслідок атаки всі загинули, а чоловіка привалило двома поверхами. Він став єдиним, хто вижив, однак зазнав важких травм. Медики боролися за його життя протягом трьох місяців. Попри складну реабілітацію та проблеми зі здоров'ям, батькові Юлії вдалося повернутися до цивільного життя.

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Єгора, за словами Буйновської, мобілізували після скасування бронювання. Це сталося, коли він повертався додому.

Була бронь, її якраз зняли, їхав додому – і його забрали– поділилася акторка.

І розповіла, що через службу чоловіка тепер сама відповідає за багато побутових справ та обов'язків, які раніше вони ділили на двох. Водночас вона зізналася, що дуже хоче, аби Єгор був поруч.

Інтерв'ю з Юлією Буйновською: дивіться відео онлайн

До речі, раніше Юлія Буйновська розповідала про плани на поповнення в родині.