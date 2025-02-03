Одіозного репера P Diddy доправили до лікарні з в'язниці просто посеред ночі

Скандальний репер Шон "Дідді" Комбс поскаржився на проблеми зі здоров'ям та сильний біль. Його доставили у лікарню з федеральної в'язниці.

Зараз репер перебуває у Центрі ув'язнення в Брукліні, очікуючи на суд. У четвер ввечері, 30 січня, його терміново привезли до лікарні. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Репер поскаржився на проблеми з коліном. Тому Шону Комбсу зробили МРТ у бруклінській лікарні. Щоб уникнути розголосу й чуток, його відвезли до лікарні вночі.

Джерела уточнили, що P. Diddy просто почала турбувати стара травма. Відомо, що кілька років тому він переніс операцію на коліні.

Репер не залишався у лікарні – після аналізів його повернули до в'язниці.

Коротко про скандал з P. Diddy