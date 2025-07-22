Сума здивує: оштрафували директора локації, де Вєрка Сердючка виступала з російськими піснями

В червні розгорівся скандал через виступ Вєрки Сердючки, де лунали пісні російською мовою. Тепер же стало відомо, що директора локації, де проходив концерт, оштрафували.

Навіть розсекретили суму, яку він має сплатити. Повідомляє Show 24 з посиланням на постанову Бориспільського міськрайонного суду. Не пропустіть Пішов на хитрість: українець приніс прапор на сцену Imagine Dragons, не зважаючи на заборону Керівника локації, де проходив концерт Вєрки Сердючки із виконанням російськомовних пісень, визнали винним у порушенні правил організації масових заходів. Відповідне рішення ухвалив суд, посилаючись на ч. 1 ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з постановою, директору доведеться сплатити штраф у розмірі 425 гривень, а також покрити судовий збір, який склав 605 гривень. Що відомо про скандальний концерт Вєрки Сердючки? Виступ, на якому Андрій Данилко виконав треки російською мовою, відбувся 13 червня. Зокрема, він заспівав добре відомі композиції "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана". Це спричинило хвилю критики в соцмережах – багато українців вважають недоречним співати російською під час війни.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що інформацію про інцидент передали до Національної поліції для перевірки.

Втім, як з'ясувалося, на законодавчому рівні виконання пісень російською мовою не заборонено. Обмеження стосуються лише проведення заходів, де мовою ведення є російська. Тобто співати окремі пісні російською – не порушення.