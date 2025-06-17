Стартував Нацвідбір на Дитяче Євробачення-2025: як взяти участь у конкурсі

13 грудня в столиці Грузії Тбілісі відбудеться Дитяче Євробачення-2025, де виступить й Україна. Суспільне Мовлення вже розпочало приймання заявок від юних артистів, які бажають взяти участь у Національному відборі.

Потрібно заповнити відповідну форму на сайті junior.eurovision.ua. Заявки приймаються з 16 червня по 10 липня, повідомляє Show 24 з посиланням на Суспільне Мовлення.

До слова Стало відомо, де та коли відбудеться Дитяче Євробачення-2025

Згідно з правилами, аби взяти участь у Національному відборі, юним артистам не обов'язково готувати авторську пісню. Достатньо записати два кавери на популярні пісні й відеопредставлення, щоб отримати можливість поїхати на Дитяче Євробачення-2025 від України. За бажанням виконавці можуть подати додаткову авторську пісню.

Музична продюсерка та нове правило

Музичною продюсеркою Національного відбору втретє стала Світлана Тарабарова. До речі, цьогоріч на конкурсі запровадили нове правило: Суспільне може сформувати колектив із претендентів на фінал.

Для нас важливо, щоб Національний відбір був відкритим майданчиком, де все більше талановитих дітей отримують можливість розвиватися, працювати з експертами музичної сфери, отримувати цінний досвід і незабутні враження. З цією метою ми додали можливість, щоб шостим фіналістом став не один учасник, а колектив,

– зазначила голова делегації Україні на Євробаченні Оксана Скибінська.

Взяти участь у Національному відборі можуть діти віком від 9 до 14 років. Йдеться як про сольних виконавців, так і про гурти, однак їхній склад не повинен перевищувати 6 людей.

Нагадаємо, Україну на Дитячому Євробаченні-2024 представляв Артем Котенко з міста Охтирка, що на Сумщині. Хлопець виступав з піснею Hear Me Now та посів третє місце.