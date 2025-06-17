Нужно заполнить соответствующую форму на сайте junior.eurovision.ua. Заявки принимаются с 16 июня по 10 июля, сообщает Show 24 со ссылкой на Общественное Вещание.

К слову Стало известно, где и когда состоится Детское Евровидение-2025

Согласно правилам, чтобы принять участие в Национальном отборе, юным артистам не обязательно готовить авторскую песню. Достаточно записать два кавера на популярные песни и видеопредставление, чтобы получить возможность поехать на Детское Евровидение-2025 от Украины. По желанию исполнители могут подать дополнительную авторскую песню.

Музыкальный продюсер и новое правило

Музыкальным продюсером Национального отбора в третий раз стала Светлана Тарабарова. Кстати, в этом году на конкурсе ввели новое правило: Общественное может сформировать коллектив из претендентов на финал.

Для нас важно, чтобы Национальный отбор был открытой площадкой, где все больше талантливых детей получают возможность развиваться, работать с экспертами музыкальной сферы, получать ценный опыт и незабываемые впечатления. С этой целью мы добавили возможность, чтобы шестым финалистом стал не один участник, а коллектив,

– отметила глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская.

Принять участие в Национальном отборе могут дети в возрасте от 9 до 14 лет. Речь идет как о сольных исполнителях, так и о группах, однако их состав не должен превышать 6 человек.

Напомним, Украину на Детском Евровидении-2024 представлял Артем Котенко из города Ахтырка, что на Сумщине. Парень выступал с песней Hear Me Now и занял третье место.