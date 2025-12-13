Результати фіналу Дитячого Євробачення-2025: хто серед лідерів

Переможця Дитячого Євробачення традиційно обирали шляхом голосування журі та глядачів. Якими є результати фіналу цьогорічного пісенного конкурсу, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Софія Нерсесян – представниця України на Дитячому Євробаченні-2025: біографія маленької артистки

Нагадаємо, що Грузія дебютувала на Дитячому Євробаченні у 2007 році. Першою представницею країни була Маріам Ромелашвілі з піснею "Оделія Ранун". Виконавиця посіла 4 місце.

Грузія жодного разу не пропустила пісенний конкурс. Ба більше, це єдина країна, яка здобула чотири перемоги на Дитячому Євробаченні: у 2008, 2011, 2016 та 2024 роках.