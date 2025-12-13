Укр Рус
Show24 Музика Результати фіналу Дитячого Євробачення-2025: хто серед лідерів
13 грудня, 20:21
3

Результати фіналу Дитячого Євробачення-2025: хто серед лідерів

Софія Хомишин, Марія Примич
Основні тези
  • Перемогу на Дитячому Євробаченні-2025 здобула представниця Франції Lou Deleuze.
  • Софія Нерсесян з України посіла 2 місце.

Сьогодні, 13 грудня, відбувся фінал Дитячого Євробачення-2025. Пісенний конкурс приймала столиця Грузії Тбілісі. Перемогу здобула представниця Франції Lou Deleuze, а Софія Нерсесян з України посіла 2 місце.

Переможця Дитячого Євробачення традиційно обирали шляхом голосування журі та глядачів. Якими є результати фіналу цьогорічного пісенного конкурсу, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Софія Нерсесян – представниця України на Дитячому Євробаченні-2025: біографія маленької артистки

Дитяче Євробачення-2025: результати фіналу

  1. Франція: Lou Deleuze – Ce monde – 248
  2. Україна: Софія Нерсесян – "Мотанка" – 177
  3. Грузія: Anita Abgariani – Shine Like a Star – 176
  4. Вірменія: Albert – Brave Heart – 175
  5. Іспанія: Gonzalo Pinillos – Érase una vez (Once Upon a Time) – 152
  6. Албанія: Kroni Pula – Fruta perime – 145
  7. Північна Македонія: Nela Mančeska – Miracle – 141
  8. Польща: Marianna Kłos – Brightest Light – 139
  9. Сан-Марино: Martina CRV – Beyond the Stars – 125
  10. Нідерланди: Meadow – Freeze – 93
  11. Мальта: Eliza Borg – I Believe – 92
  12. Італія: Leonardo Giovannangeli – Rockstar – 73
  13. Португалія: Inês Gonçalves – Para onde vai o amor? – 73
  14. Хорватія: Marino Vrgoč – Snovi – 70
  15. Азербайджан: Yağmur – Miau Miau – 66
  16. Кіпр: Rafaella & Christos – Away – 50
  17. Чорногорія: Asja Džogović – I tužna i srećna priča – 49
  18. Ірландія: Lottie O'Driscoll Murray – Rúin – 44

Що відомо про участь Грузії у Дитячому Євробаченні?

  • Нагадаємо, що Грузія дебютувала на Дитячому Євробаченні у 2007 році. Першою представницею країни була Маріам Ромелашвілі з піснею "Оделія Ранун". Виконавиця посіла 4 місце.

  • Грузія жодного разу не пропустила пісенний конкурс. Ба більше, це єдина країна, яка здобула чотири перемоги на Дитячому Євробаченні: у 2008, 2011, 2016 та 2024 роках.

  • Крайню перемогу Грузії приніс Андрія Путкарадзе, який минулого року виступав з піснею To My Mom.