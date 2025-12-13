Результати фіналу Дитячого Євробачення-2025: хто серед лідерів
- Перемогу на Дитячому Євробаченні-2025 здобула представниця Франції Lou Deleuze.
- Софія Нерсесян з України посіла 2 місце.
Сьогодні, 13 грудня, відбувся фінал Дитячого Євробачення-2025. Пісенний конкурс приймала столиця Грузії Тбілісі. Перемогу здобула представниця Франції Lou Deleuze, а Софія Нерсесян з України посіла 2 місце.
Переможця Дитячого Євробачення традиційно обирали шляхом голосування журі та глядачів. Якими є результати фіналу цьогорічного пісенного конкурсу, читайте в матеріалі 24 Каналу.
Вас також може зацікавити Софія Нерсесян – представниця України на Дитячому Євробаченні-2025: біографія маленької артистки
Дитяче Євробачення-2025: результати фіналу
- Франція: Lou Deleuze – Ce monde – 248
- Україна: Софія Нерсесян – "Мотанка" – 177
- Грузія: Anita Abgariani – Shine Like a Star – 176
- Вірменія: Albert – Brave Heart – 175
- Іспанія: Gonzalo Pinillos – Érase una vez (Once Upon a Time) – 152
- Албанія: Kroni Pula – Fruta perime – 145
- Північна Македонія: Nela Mančeska – Miracle – 141
- Польща: Marianna Kłos – Brightest Light – 139
- Сан-Марино: Martina CRV – Beyond the Stars – 125
- Нідерланди: Meadow – Freeze – 93
- Мальта: Eliza Borg – I Believe – 92
- Італія: Leonardo Giovannangeli – Rockstar – 73
- Португалія: Inês Gonçalves – Para onde vai o amor? – 73
- Хорватія: Marino Vrgoč – Snovi – 70
- Азербайджан: Yağmur – Miau Miau – 66
- Кіпр: Rafaella & Christos – Away – 50
- Чорногорія: Asja Džogović – I tužna i srećna priča – 49
- Ірландія: Lottie O'Driscoll Murray – Rúin – 44
Що відомо про участь Грузії у Дитячому Євробаченні?
Нагадаємо, що Грузія дебютувала на Дитячому Євробаченні у 2007 році. Першою представницею країни була Маріам Ромелашвілі з піснею "Оделія Ранун". Виконавиця посіла 4 місце.
Грузія жодного разу не пропустила пісенний конкурс. Ба більше, це єдина країна, яка здобула чотири перемоги на Дитячому Євробаченні: у 2008, 2011, 2016 та 2024 роках.
Крайню перемогу Грузії приніс Андрія Путкарадзе, який минулого року виступав з піснею To My Mom.