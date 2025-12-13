Результаты финала Детского Евровидения-2025: кто среди лидеров

Напомним, что Грузия дебютировала на Детском Евровидении в 2007 году. Первой представительницей страны была Мариам Ромелашвили с песней "Оделия Ранун". Исполнительница заняла 4 место.

Грузия ни разу не пропустила песенный конкурс. Более того, это единственная страна, которая получила четыре победы на Детском Евровидении: в 2008, 2011, 2016 и 2024 годах.