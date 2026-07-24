Оголошено лонглист Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026: 15 найкращих із рекордних 640 заявок

Національний відбір на головне дитяче пісенне шоу року набирає обертів. Організатори відібрали найсильніших українських вокалістів на Дитяче Євробачення-2026.

Команда Національного відбору на Дитяче Євробачення оприлюднила лонглист із 15 юних виконавців та колективів, які пробилися до наступного етапу. Як пише Суспільне Культура, організатори зафіксували рекордну кількість заявок за всю історію проведення відбору в Україні – 642 анкети від талановитих дітей з усіх куточків країни.

Музична продюсерка проєкту Світлана Тарабарова привітала вокалістів, які здобули місце у лонглисті, та звернулася до тих, хто цього разу не пройшов далі.

Для тих, хто сьогодні не побачив свого імені у списку, хочу сказати найважливіше: це не поразка. Це лише один із кроків на великому творчому шляху. Продовжуйте займатися музикою, писати пісні, працювати над собою і неодмінно повертайтеся,

– зазначила співачка.

Лонглист Дитячого Євробачення-2026: хто увійшов до списку

Гурт VYHOR (Марія Васьківська, Тіна Колодійчук, Зоряна Панченко, Дар’я Удовиченко, Олександра Сварник та Катерина Яюк), Київська область.

Марія Близнюк, 11 років, Закарпатська область.

Катерина Ватан, 12 років, м. Київ.



Хто увійшов до Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026 / Суспільне Мовлення

Софія та Вероніка Возняк (дует), 12 та 10 років, м. Івано-Франківськ.

Владислав Данілевський, 11 років, м. Київ.

Роман Дорошенко, 12 років, Київська область.



Учасники Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026 / Суспільне Мовлення

Софія Дупелич, 14 років, м. Житомир.

Дмитро Карабет, 10 років, м. Київ.

Еріка Колесніченко, 11 років, Київська область.



Лонглист Нацвідбору Дитячого Євробачення-2026 / Суспільне Мовлення

Софія Назаренко, 10 років, м. Київ.

Анастасія Пошедіна, 9 років, м. Київ (уродженка Харкова).

Марко Сердинський, 12 років, м. Івано-Франківськ.



Хто потрапив до відбору на Дитяче Євробачення-2026 / Суспільне Мовлення

Злата Солоненко, 11 років, Вінницька область.

Олівія Ткачик, 10 років, м. Миколаїв.

Каріна Штефанеса, 10 років, Чернівецька область.



Учасники Нацвідбору на цьогорічне Дитяче Євробачення / Суспільне Мовлення

Вже 26 липня на базі партнерських майданчиків ТРЦ "Республіка" та РЦ "Neopolis" відбудуться живі прослуховування. Організатори прагнуть відтворити атмосферу великої сцени, аби максимально адаптувати дітей до умов міжнародного конкурсу. За результатами виступів журі обере 10 найкращих учасників, які вирушать до літньої "Зіркової школи" в Буковелі.

Торік дитяче Євробачення виграла представниця Франції Лу Делез. Неочікувано Франція відмовилася приймати у себе пісенний конкурс, тож цього року він відбудеться на Мальті. Конкурс пройде 24 жовтня.