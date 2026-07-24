Команда Национального отбора на Детское Евровидение обнародовала лонг-лист из 15 юных исполнителей и коллективов, прошедших в следующий этап. Как пишет Общественное вещание, организаторы зафиксировали рекордное количество заявок за всю историю проведения отбора в Украине – 642 анкеты от талантливых детей со всех уголков страны.

Музыкальная продюсерка проекта Светлана Тарабарова поздравила вокалистов, которые попали в лонг-лист, и обратилась к тем, кто на этот раз не прошел дальше.

Для тех, кто сегодня не увидел своего имени в списке, хочу сказать самое важное: это не поражение. Это лишь один из шагов на большом творческом пути. Продолжайте заниматься музыкой, писать песни, работать над собой и обязательно возвращайтесь,

– отметила певица.

Лонг-лист Детского Евровидения-2026: кто вошел в список

Группа VYHOR (Мария Васькивская, Тина Колодийчук, Зоряна Панченко, Дарья Удовиченко, Александра Сварник и Екатерина Яюк), Киевская область.

Мария Близнюк, 11 лет, Закарпатская область.

Екатерина Ватан, 12 лет, г. Киев.



Кто вошел в Национальный отбор на Детское Евровидение-2026 / Суспильне

София и Вероника Возняк (дуэт), 12 и 10 лет, г. Ивано-Франковск.

Владислав Данилевский, 11 лет, г. Киев.

Роман Дорошенко, 12 лет, Киевская область.



Участники национального отбора на Детское Евровидение-2026 / Суспильне

София Дупелич, 14 лет, г. Житомир.

Дмитрий Карабет, 10 лет, г. Киев.

Эрика Колесниченко, 11 лет, Киевская область.



Длинный список национального отбора "Детского Евровидения-2026" / Суспильне

София Назаренко, 10 лет, г. Киев.

Анастасия Пошедина, 9 лет, г. Киев (уроженка Харькова).

Марко Сердинский, 12 лет, г. Ивано-Франковск.



Кто прошел в отбор на Детское Евровидение-2026 / Суспильне

Злата Солоненко, 11 лет, Винницкая область.

Оливия Ткачик, 10 лет, г. Николаев.

Карина Штефанеса, 10 лет, Черновицкая область.



Участники национального отбора на Детское Евровидение этого года / Суспильне

Уже 26 июля на базе партнерских площадок ТРЦ "Республика" и РЦ "Neopolis" состоятся живые прослушивания. Организаторы стремятся воссоздать атмосферу большой сцены, чтобы максимально адаптировать детей к условиям международного конкурса. По результатам выступлений жюри выберет 10 лучших участников, которые отправятся в летнюю "Звездную школу" в Буковеле.

В прошлом году детское "Евровидение" выиграла представительница Франции Лу Делез. Неожиданно Франция отказалась принимать у себя песенный конкурс, поэтому в этом году он состоится на Мальте. Конкурс пройдет 24 октября.