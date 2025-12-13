У матеріалі 24 Каналу читайте, що відомо про життя та кар'єру Лу Делез, яка отримала трофей Дитячого Євробачення. Попри юний вік, 11-річна дівчина має чималий список досягнень.

Лу Делез народилася 23 березня 2014 року. Вона зростала в родині, де музика була невіддільною частиною життя – батько дівчинки працював скрипковим майстром, що з раннього дитинства прищепило їй любов до музики. Лу почала співати ще у віці 2 років.

Сьогодні вона є фанаткою Біллі Айліш. Про це Делез розповіла в коментарі для інстаграм-сторінки Дитячого Євробачення.

Інший цікавий факт – Лу любить дивитися фільми жахів і навіть сама знімалася в одному з них, як написало видання 20 Minutes. Окрім музики, дівчина займається акторством. Її дебют у кіно відбувся у 7 років. Серед робіт Лу Делез: роль у фільмі Le Parfum vert, зйомки у серіалі TF1 Léo Mattéï, Brigade des mineurs, Les Dents du bonheur, за який вона отримала престижну нагороду Unifrance за найкращу жіночу роль у рамках Каннського кінофестивалю, та фільм Les Rendez-vous de l'été.

У акторки є собака Ума, яку вона навчила різних трюків, щоб та знімалася з нею в кіно. Також в Лу є два котики. Фото та відео зі своїми домашніми тваринками вона іноді публікує в інстаграмі.

Особливу популярність Лу здобула завдяки участі в 19-му сезоні французького телевізійного шоу талантів La France a un incroyable talent ("Франція має талант").

Зауважимо, що дівчинка проходила прослуховування на Дитяче Євробачення-2024, але представляти Батьківщину їй судилося саме у 2025 році.

Що відомо про участь Лу Делез у Дитячому Євробаченні-2025?

На сцену юна співачка вийшла у ніжній бордовій сукні на бретельках. Доповненням до її образу став маленький капелюшок у тон плаття та чорні лаковані черевики.

Лу Делез виконувала пісню Ce Monde, яка перекладається як "Цей світ".

Лу Делез – Ce Monde: дивіться відео онлайн

Цю чуттєву композицію написала інша французька виконавиця Linh. Послання пісні Ce monde, за словами авторки, полягає в тому, що наше майбутнє в руках дітей.

У фіналі Дитячого Євробачення-2025 Лу Делез отримала 152 бали від журі та 96 – від глядачів, що принесло їй переможні 248 балів. Так, Франція вже сім років поспіль незмінно входить до п'ятірки найсильніших учасників конкурсу.