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Show24 Музика Мурашки по шкірі: "Пісня буде поміж нас" прозвучала у самому центрі Львова
19 травня, 17:00
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Мурашки по шкірі: "Пісня буде поміж нас" прозвучала у самому центрі Львова

Марія Примич
Основні тези
  • У Львові на Площі Ринок дівчата виконали пісню Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас", що вразило користувачів мережі.

У мережі з'явилося відео, де дівчата співають легендарну пісню композитора та виконавця Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас" на Площі Ринок у Львові. Їхнє виконання вразило користувачів мережі.

Відповідний ролик з'явився у телеграм-каналі "Львівич", пише Show 24. Він зібрав багато позитивних реакцій. 

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Відео також поширили на одному з акаунтів у тіктоці. Дівчата у самому центрі Львова, на Площі Ринок, виконують "Пісня буде поміж нас" Володимира Івасюка. Навколо зібралися люди, які підспівували. 

Реакція мережі на виконання пісні Володимира Івасюка

У коментарях зазначають, що дівчата на відео – студентки вокально-хорової студії при НЗАУНХУ імені Г. Г. Верьовки. Людей вразило їхнє виконання, дехто пише, що від нього – мурашки по шкірі. 

  • "Дуже красиве і креативне виконання – аж мурашки по шкірі".
  • "Дуже гарно. Несіть українську пісню і далі. Ви – справжні українці".
  • "Наші українські дівчата – найталановитіші та найгарніші!"
  • "Молодь чарівна, красива, талановита і хоче бути щасливою. Чого і бажаю. Аплодую разом з вами".
  • "Який потужний спів, молодці, дуже гарно".
  • "Молодці! Молодь України – найкраща, будьте щасливі під мирним небом". 

Раніше ми писали, що гурт TVORCHI розкритикували за рімейк на пісню Володимира Івасюка