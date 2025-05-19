Мурашки по шкірі: "Пісня буде поміж нас" прозвучала у самому центрі Львова

У мережі з'явилося відео, де дівчата співають легендарну пісню композитора та виконавця Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас" на Площі Ринок у Львові. Їхнє виконання вразило користувачів мережі.

Відповідний ролик з'явився у телеграм-каналі "Львівич", пише Show 24. Він зібрав багато позитивних реакцій.

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Відео також поширили на одному з акаунтів у тіктоці. Дівчата у самому центрі Львова, на Площі Ринок, виконують "Пісня буде поміж нас" Володимира Івасюка. Навколо зібралися люди, які підспівували.

Реакція мережі на виконання пісні Володимира Івасюка

У коментарях зазначають, що дівчата на відео – студентки вокально-хорової студії при НЗАУНХУ імені Г. Г. Верьовки. Людей вразило їхнє виконання, дехто пише, що від нього – мурашки по шкірі.

"Дуже красиве і креативне виконання – аж мурашки по шкірі".

"Дуже гарно. Несіть українську пісню і далі. Ви – справжні українці".

"Наші українські дівчата – найталановитіші та найгарніші!"

"Молодь чарівна, красива, талановита і хоче бути щасливою. Чого і бажаю. Аплодую разом з вами".

"Який потужний спів, молодці, дуже гарно".

"Молодці! Молодь України – найкраща, будьте щасливі під мирним небом".

Раніше ми писали, що гурт TVORCHI розкритикували за рімейк на пісню Володимира Івасюка.