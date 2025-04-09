Дизайнерка образів Зеленських та Усика: Ельвіра Гасанова вдруге вагітна

Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова вдруге стане мамою. Засновниця брендів, вбрання яких обирають Зеленські та Усик, поділилась вагітними фото.

Новиною про вагітність Ельвіра Гасанова поділилась з шанувальниками 9 квітня. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

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Дизайнерка зізналася, що не планувала вагітніти під час повномасштабної війни. А кілька місяців тому жартувала, що одна дитина – для неї "ліміт".

Всесвіт посміхнувся. І такий: "Тримай" – і кинув мені нову душу. Сьогодні я вагітна. І так, здається, третя світова вже стукає у двері, але моє тіло знову вирішило дати життя. Я боюся. Я злюся. Але я також сміюся і плачу, коли думаю, як цей маленький всередині вже змінює мене. Бо якщо вже й іти крізь бурю – то з сенсом,

– поділилась Гасанова.

Ельвіра Гасанова розповіла, що її донька Айлін вже планує ім'я для свого молодшого брата або сестри. Дизайнерка поділилась серією фото, де показала себе вагітною, засвітила Айлін та зворушила кадрами з чоловіком.

Ельвіра Гасанова / Фото з інстаграму Ельвіри Гасанової

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