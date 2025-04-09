Новостью о беременности Эльвира Гасанова поделилась с поклонниками 9 апреля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
К слову Младшая дочь Дональда Трампа рассекретила пол будущего малыша
Дизайнер призналась, что не планировала беременеть во время полномасштабной войны. А несколько месяцев назад шутила, что один ребенок – для нее "лимит".
Вселенная улыбнулась. И такая: "Держи" – и бросила мне новую душу. Сегодня я беременна. И так, кажется, третья мировая уже стучится в дверь, но мое тело снова решило дать жизнь. Я боюсь. Я злюсь. Но я также смеюсь и плачу, когда думаю, как этот маленький внутри уже меня меняет меня. Потому что если уж и идти сквозь бурю – то со смыслом,
– поделилась Гасанова.
Эльвира Гасанова рассказала, что ее дочь Айлин уже планирует имя для своего младшего брата или сестры. Дизайнер поделилась серией фото, где показала себя беременной, засветила Айлин и растрогала кадрами с мужем.
Эльвира Гасанова / Фото из инстаграма Эльвиры Гасановой
Что известно об Эльвире Гасановой
- Эльвира Гасанова – знаменитый украинский дизайнер и модельер, основательница бренда женской одежды Gasanova и бренда мужской одежды – Damirli. Она является постоянной участницей Ukrainian Fashion Week.
- В нарядах от брендов Гасановой появляются Владимир и Елена Зеленские, боксер Александр Усик.
- Дизайнерка замужем за бизнесменом Эхтирамом Дамировым, в 2021 году у них родилась дочь Айлин.