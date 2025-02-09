Ви не на той конкурс прийшли, – Сергій Танчинець різко висловився про фіналістів Нацвідбору

Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ був одним із членів журі на Нацвідборі-2025. Сергій Танчинець критично висловився про гурт "ДК Енергетик" та заявив, що вони могли зайняти місце кращого артиста з лонглиста.

Гурт "ДК Енергетик" виступав останнім у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025. Колектив представляє жанр постпанку, що стало новинкою для українських єврофанів, пише 24 Канал.

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Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець не оцінив виступ "ДК Енергетик". На його думку, колектив прийшов на Нацвідбір заради медійності, а не перемоги.

Постпанк – це класно, андеграунд forever – все нормально. Але мені здається, що ви не на той конкурс прийшли. Зі свого погляду ви робите все нормально. Ви й в S.T.A.L.K.E.R., і на Євробаченні – отримуєте медійність і це нормально,

– сказав член журі.

Танчинець заявив, що у "ДК Енергетик" немає шансів на перемогу в українському відборі.

"Мені здається, що в лонглисті було немало артистів, які могли б займати ваше місце, які реальні мали амбіції перемагати не тільки тут, але й на фіналі Євробачення. При всій повазі до вас і вашої музики, жанру, перспективи перемогти навіть в українському нацвідборі у вас невеликі", – додав Сергій Танчинець.

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Як відповіли Сергію Танчинцю

Джамала не погодилась з думками свого колеги. Вона підкреслила, що на Євробаченні ніколи не знаєш, який жанр може підкорити публіку. Там неможливо передбачити тренди, тому потрібно просто бути собою.

Музична продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль подякувала членам журі за критику, але додала, що для неї "ДК Енергетик" впорались з усіма завданнями.

На цьому нацвідборі моя місія була і полягала саме в тому, щоб надати цю сцену абсолютно усім жанрам, які існують на українській сцені,

– зазначила співачка.

Зауважимо, "ДК Енергетик" за фінальними результатами отримав 6 місце у Нацвідборі. Це 3 бали від журі та 5 балів від глядачів.