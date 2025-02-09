Группа "ДК Энергетик" выступала последней в финале Нацотбора на Евровидение-2025. Коллектив представляет жанр постпанка, что стало новинкой для украинских еврофанов, пишет 24 Канал.

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Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец не оценил выступление "ДК Энергетик". По его мнению, коллектив пришел на Нацотбор ради медийности, а не победы.

Постпанк – это классно, андеграунд forever – все нормально. Но мне кажется, что вы не на тот конкурс пришли. Со своей точки зрения вы делаете все нормально. Вы и в S.T.A.L.K.E.R., и на Евровидении – получаете медийность и это нормально,

– сказал член жюри.

Танчинец заявил, что у "ДК Энергетик" нет шансов на победу в украинском отборе.

"Мне кажется, что в лонглисте было немало артистов, которые могли бы занимать ваше место, которые реальные имели амбиции побеждать не только здесь, но и на финале Евровидения. При всем уважении к вам и вашей музыке, жанра, перспективы победить даже в украинском нацотборе у вас небольшие", – добавил Сергей Танчинец.

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Как ответили Сергею Танчинцу

Джамала не согласилась с мыслями своего коллеги. Она подчеркнула, что на Евровидении никогда не знаешь, какой жанр может покорить публику. Там невозможно предсказать тренды, поэтому нужно просто быть собой.

Музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль поблагодарила членов жюри за критику, но добавила, что для нее "ДК Энергетик" справились со всеми задачами.

На этом нацотборе моя миссия была и заключалась именно в том, чтобы предоставить эту сцену абсолютно всем жанрам, которые существуют на украинской сцене,

– отметила певица.

Заметим, "ДК Энергетик" по финальным результатам получил 6 место в Нацотборе. Это 3 балла от жюри и 5 баллов от зрителей.