Наречений Лесі Нікітюк втратив квартиру в окупації та 10 місяців чекає на допомогу

Військовослужбовець Дмитро Бабчук, наречений телеведучої Лесі Нікітюк, розповів, що його квартира залишилася в місті, яке окупували росіяни. Він подав заявку на житловий ваучер на 2 мільйони гривень, однак за десять місяців так і не отримав допомоги.

Своєю історією Бабчук поділився в інстаграм-сторіс. Приводом стали повідомлення про ймовірне розкрадання коштів, виділених на захист енергетичних об’єктів Київщини. Військового обурила сума, про яку йшлося, адже затримку з його власним ваучером йому пояснюють браком грошей у бюджеті.

Ти такий військовий, який втратив квартиру, бо твоє місто окупували, подався на ваучер 2 мільйони грн щоб хоча б собачу будку собі взяти і чекаєш вже 10-й місяць той ваучер, але кажуть шо на жаль в бюджеті немає коштів на це,

– написав Бабчук.

Дмитро порівняв розмір житлового ваучера з 2 мільярдами гривень, які згадав у сторіс. За його підрахунками, цієї суми вистачило б на тисячу таких ваучерів для військових і ветеранів, чиї домівки залишилися в окупації.

А так могли б як мінімум 1000 військових, ветеранів, які втратили свої домівки хоч шось собі придбати,

– додав він.

Дмитро Бабчук про квартиру / фото special_my_profession

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Леся Нікітюк підтвердила, що зустрічається з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. У січні 2025 року під час спільного відпочинку в Карпатах Дмитро освідчився телеведучій, а вона відповіла згодою. 15 червня того ж року у пари народився син, якого назвали Оскаром.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук / фото lesia_nikituk

До речі, Леся Нікітюк похизувалася сюрпризом від нареченого-військового та показала підрослого сина.