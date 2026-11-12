Наречений Лесі Нікітюк втратив квартиру в окупації та 10 місяців чекає на допомогу

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук / фото з інстаграму
Військовослужбовець Дмитро Бабчук, наречений телеведучої Лесі Нікітюк, розповів, що його квартира залишилася в місті, яке окупували росіяни. Він подав заявку на житловий ваучер на 2 мільйони гривень, однак за десять місяців так і не отримав допомоги.
Своєю історією Бабчук поділився в інстаграм-сторіс. Приводом стали повідомлення про ймовірне розкрадання коштів, виділених на захист енергетичних об’єктів Київщини. Військового обурила сума, про яку йшлося, адже затримку з його власним ваучером йому пояснюють браком грошей у бюджеті.
популярні відео
Ти такий військовий, який втратив квартиру бо твоє місто окупували, подався на ваучер 2 мільйони грн шо б хоча б собачу будку собі взяти і чекаєш вже 10 місяць той ваучер, але кажуть шо нажаль в бюджеті немає коштів на це
Дмитро порівняв розмір житлового ваучера з 2 мільярдами гривень, які згадав у сторіс. За його підрахунком, цієї суми вистачило б на тисячу таких ваучерів для військових і ветеранів, чиї домівки залишилися в окупації.
А так могли б як мінімум 1000 військових, ветеранів, які втратили свої домівки хоч шось собі придбати
Дмитро Бабчук про квартиру / фото special_my_profession
Нагадаємо, у жовтні 2024 року Леся Нікітюк підтвердила, що зустрічається з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. У січні 2025 року під час спільного відпочинку в Карпатах Дмитро освідчився телеведучій, а вона відповіла згодою. 15 червня того ж року в пари народився син, якого назвали Оскаром.
До речі, Леся Нікітюк похизувалася сюрпризом від нареченого-військового та показала підрослого сина.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі1 коментар