Леся Нікітюк похизувалася сюрпризом від нареченого-військового та показала підрослого сина

Леся Нікітюк / Фото з інстаграм-сторінки lesia_nikituk
Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася сімейними кадрами, показавши подарунок від коханого Дмитра Бабчука та фото з дитиною.
Нові світлини вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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На першому знімку Леся Нікітюк позувала перед дзеркалом із розкішним букетом білих хризантем. Ведуча лаконічно звернулася до Дмитра у підписі до фотографії.
Забрала
На іншому кадрі Леся спускається сходами, ніжно тримаючи за руку свого однорічного сина Оскара, обличчя якого досі приховує від публіки.
Дмитро Бабчук є батьком сина Лесі Нікітюк. Пара заручена, однак поки не поспішає офіційно оформлювати стосунки, адже хоче дочекатися для цього слушнішого моменту.
Нагадаємо, що у жовтні Дмитро Бабчук потішив кохану особливим подарунком на її день народження. Тоді військовий вручив Лесі дороге скульптурне панно від українського бренду та кошик із ніжними квітами.
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