Леся Нікітюк похизувалася сюрпризом від нареченого-військового та показала підрослого сина

Нові світлини вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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На першому знімку Леся Нікітюк позувала перед дзеркалом із розкішним букетом білих хризантем. Ведуча лаконічно звернулася до Дмитра у підписі до фотографії.

Забрала– написала вона.

Леся Нікітюк показала квіти від коханого / Скриншот з інстаграм-сторіс

На іншому кадрі Леся спускається сходами, ніжно тримаючи за руку свого однорічного сина Оскара, обличчя якого досі приховує від публіки.

Леся Нікітюк з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Дмитро Бабчук є батьком сина Лесі Нікітюк. Пара заручена, однак поки не поспішає офіційно оформлювати стосунки, адже хоче дочекатися для цього слушнішого моменту.

Нагадаємо, що у жовтні Дмитро Бабчук потішив кохану особливим подарунком на її день народження. Тоді військовий вручив Лесі дороге скульптурне панно від українського бренду та кошик із ніжними квітами.