Дмитро показав подарунок для коханої в інстаграмі.
Військовий обрав для Лесі незвичний декор для дому від українського бренду Yalanzhi Objects – і сам з гумором відреагував на свій презент.
Погляньте, який мистецький скарб подарував. Не знаю, що це, але вона щаслива,
– зазначив Дмитро Бабчук.
Як з'ясувалося, це скульптурне панно "Бавовна" художниці Юлії Яланжі. За формою воно нагадує розкриті коробочки бавовника.
Річ виявилася недешевою: на сайті бренду таке панно у розмірі L коштує 1750 євро (близько 89 250 гривень).
Подарунок для Лесі Нікітюк від нареченого / Скриншот з інстаграм-сторіс
До цього арт-об'єкта Дмитро додав великий кошик із ніжними кремовими та рожевими квітами.
Леся Нікітюк похизувалася подарунком від коханого на день народження / Скриншот з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк розповіла, що вони з Дмитром поки що відклали весілля, оскільки хочуть відсвяткувати його гучно та без поспіху.