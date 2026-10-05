Тепер телеведуча нарешті розповіла, чи справді вони з Дмитром стали чоловіком і дружиною. Це з'ясувалося під час її участі в шоу "Де брехня?", яке веде шоумен Андрій Бєдняков.

Під час представлення гості ведучий привітав Нікітюк з народженням сина, а й із заміжжям. Андрій Бєдняков пояснив, що вони з Лесею давно не бачилися наживо, тому хотів особисто привітати колегу з важливими подіями в її житті. Водночас син телеведучої Оскар народився ще в червні минулого року.

Я тебе хотів привітати особисто з тим, що ти народила дитину. Не через оці екрани телефончиків, а дивлячись у твої очі. Вітаю тебе! Я знаю, як ти дуже сильно цього хотіла. Я був щиро дуже радий, коли дізнався цю новину. Ну і класно, я теж радий, що ти вийшла заміж. У тебе класний чоловік,

– сказав Бєдняков.

Втім, Леся Нікітюк одразу виправила колегу. Вона наголосила, що досі залишається нареченою Дмитра Бабчука. За словами ведучої, наразі вони вирішили відкласти одруження.

Не офіційно. Ми хочемо нормальне весілля. А так просто пофотографуватися… У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але…,

– зазначила телеведуча.

Шоу "Де брехня?" з Лесею Нікітюк: дивіться відео онлайн

Раніше Леся Нікітюк також розповідала, яким уявляє своє майбутнє весілля.