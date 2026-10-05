Теперь телеведущая наконец рассказала, действительно ли они с Дмитрием стали мужем и женой. Это выяснилось во время ее участия в шоу "Где ложь?", которое ведет шоумен Андрей Бедняков.

Во время представления гостьи ведущий поздравил Никитюк не только с рождением сына, но и с замужеством. Андрей Бедняков пояснил, что они с Лесей давно не виделись, поэтому он хотел лично поздравить коллегу с важными событиями в ее жизни. При этом сын телеведущей Оскар родился еще в июне прошлого года.

Я хотел поздравить тебя лично с тем, что ты родила ребенка. Не через экраны телефонов, а глядя в твои глаза. Поздравляю тебя! Я знаю, как сильно ты этого хотела. Я был искренне очень рад, когда узнал эту новость. Ну и здорово, я тоже рад, что ты вышла замуж. У тебя классный муж,

– сказал Бедняков.

Впрочем, Леся Никитюк сразу поправила коллегу. Она подчеркнула, что до сих пор остается невестой Дмитрия Бабчука. По словам ведущей, пока они решили отложить свадьбу.

Неофициально. Мы хотим нормальную свадьбу. А так просто пофотографироваться… У меня в доме уже даже ЗАГС открыли, но…

– отметила Никитюк.

Шоу "Где ложь?" с Лесей Никитюк: смотрите видео онлайн

Ранее Леся Никитюк также рассказывала, какой она представляет свою будущую свадьбу.