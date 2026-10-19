Дмитрий показал подарок для любимой в инстаграме.
Военный выбрал для Леси необычный декор для дома от украинского бренда Yalanzhi Objects – и сам с юмором отреагировал на свой подарок.
Посмотрите, какое художественное сокровище подарил. Не знаю, что это, но она счастлива,
– отметил Дмитрий Бабчук.
Как выяснилось, это скульптурное панно "Бавовна" художницы Юлии Яланжи. По форме оно напоминает раскрывшиеся коробочки хлопчатника.
Вещь оказалась недешевой: на сайте бренда такое панно размера L стоит 1750 евро (около 89 250 гривен).
Подарок для Леси Никитюк от жениха / Скриншот из Instagram-сторис
К этому арт-объекту Дмитрий добавил большую корзину с нежными кремовыми и розовыми цветами.
Леся Никитюк похвасталась подарком от любимого на день рождения / Скриншот из Instagram-сторис
Напомним, недавно Леся Никитюк рассказала, что они с Дмитрием пока отложили свадьбу, поскольку хотят отпраздновать ее с размахом и без спешки.