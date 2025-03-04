У Зеленського запитали, чи має він костюм: Дмитро Дікусар жартівливо відреагував

Хореограф та військовий Дмитро Дікусар у жартівливій формі відреагував на запитання журналіста Володимиру Зеленському про його вбрання. Це сталося 28 лютого, коли український президент зустрічався з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Дікусара. В Овальному кабінеті журналіст Браян Гленн запитав у Зеленського, коли він з'являтиметься на офіційних заходах у костюмі та чи має його взагалі.

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський не вдягає костюми на зустрічі з іноземними політиками після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Під час пресконференції головний кореспондент Білого дому для шоу Real America's Voice Браян Гленн заявив, що "деякі американці незадоволені тим, що він не поважає офіційний стиль". Український президент не розгубився та відповів на питання журналіста.

Я носитиму його (костюм – 24 Канал), коли у нас завершиться війна. Може, такий, як у вас (в журналіста – 24 Канал). Може, кращий. Може, дешевший. Побачимо,

– відповів Зеленський.

У своєму інстаграмі Дмитро Дікусар опублікував фото у військовій формі та домалював собі краватку і костюм. Він також залишив коментар під дописом, в якому пожартував про запитання журналіста.

Вони думають, що у нас костюмів немає,

– написав військовий.

Реакція мережі на допис Дмитра Дікусара

"Костюми, які свідчать про мужність, волю й нескореність, їх носять люди з найпалкішими серцями та нескореною душею! Дякуємо вам усім, наші невтомні борці за свободу!"

"Дякую за захист! Дякую, що носите костюм справжніх героїв. Слава Україні!"

"Костюм може вдягнути будь-хто, а піксель лише гідні".

"В наших героїв найкрасивіші й наймодніші костюми, назва яких воля, сила і міць!"

Нагадаємо, що джерела з оточення Дональда Трампа розповіли виданню Axios, що президента США роздратувало те, що Володимир Зеленський прибув на їхню зустріч у Білому домі не в костюмі.