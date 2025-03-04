Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Дикусара. В Овальном кабинете журналист Брайан Гленн спросил у Зеленского, когда он будет появляться на официальных мероприятиях в костюме и имеет ли он его вообще.

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Напомним, что Владимир Зеленский не надевает костюмы на встречи с иностранными политиками после начала полномасштабного вторжения России против Украины. Во время пресс-конференции главный корреспондент Белого дома для шоу Real America's Voice Брайан Гленн заявил, что "некоторые американцы недовольны тем, что он не уважает официальный стиль". Украинский президент не растерялся и ответил на вопрос журналиста.

Я буду носить его (костюм – 24 Канал), когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас (у журналиста – 24 Канал). Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим,

– ответил Зеленский.

В своем инстаграме Дмитрий Дикусар опубликовал фото в военной форме и дорисовал себе галстук и костюм. Он также оставил комментарий под сообщением, в котором пошутил о вопросе журналиста.

Они думают, что у нас костюмов нет,

– написал военный.

Реакция сети на сообщение Дмитрия Дикусара

"Костюмы, которые свидетельствуют о мужестве, волю и непокорность, их носят люди с горячими сердцами и непокоренной душой! Спасибо вам всем, наши неутомимые борцы за свободу!"

"Спасибо за защиту! Спасибо, что носите костюм настоящих героев. Слава Украине!"

"Костюм может надеть любой, а пиксель только достойные".

"У наших героев самые красивые и модные костюмы, название которых воля, сила и мощь!"

Напомним, что источники из окружения Дональда Трампа рассказали изданию Axios, что президента США разозлило то, что Владимир Зеленский прибыл на их встречу в Белом доме не в костюме.