Як за час служби змінився Дмитро Дікусар, який повертається на "Танці з зірками"

Танцівник і хореограф Дмитро Дікусар від початку повномасштабної війни стоїть на захисті України. Він рідко виходить на зв'язок у соцмережах, однак днями стало відомо, що військовий з'явиться на проєкті "Танці із зірками".

Виявилось, що Дікусар стане одним із суддів спеціального передноворічного випуску "Танців з зірками". Крім того, до нього доєднаються Наталія Могилевська, Дмитро Монатік і Катерина Кухар. Це буде вперше, коли за час повномасштабної війни танцівник з'явиться у якомусь телевізійному шоу. Тож у матеріалі 24 Каналу пропонуємо дізнатись, як за роки служби у війську змінився Дмитро Дікусар.

Як за час служби змінився Дмитро Дікусар?

Після перших семи днів служби Дмитро вийшов на зв'язок і розповів, що поряд з ним служать учитель географії, водій комбайна, слюсар, 3d-дизайнер, далекобійник, дід трьох онуків.

Наприкінці березня військовий знову вийшов на зв'язок, де повідомив, що "живий та здоровий" і має багато справ.

Як змінився Дмитро Дікусар під час війни

Упродовж 2023 року Дікусар, який змінив паркет на піксельну форму, час від часу виходив на зв'язок. Ділився світлинами як зараз виглядає, писав свої думки щодо різних важливих тем.

Як у 2023 році змінився Дмитро Дікусар

5 березня 2024 року Дмитро написав великий текст, де розповів про свої переживання щодо військової служби. Чоловік заявив, що не шкодує про те, що наважився взяти до рук зброю. Та у нього, як і в інших побратимів, накопичилась втома, а ще іноді здають нерви.

Останнім часом, не вистачає улюбленої справи, але, в певні моменти, командир каже мені: "танцуй, танцор!" і я "танцюю"…,

– відверто поділився Дікусар.

Цікаво, що тоді, вперше за два роки служби, військовий відвідав перший цивільний захід – пресконференція Української Ліги Ветеранів.

Дмитро Дікусар у 2024 році на першому цивільному заході за два роки служби

У березні цього року захисник опублікував допис, він "заступився" за Володимира Зеленського, коли того запитали про костюм на зустрічі з Дональдом Трампом. Тоді президент відповів, що носитиме костюм після закінчення війни, а військовий у своєму інстаграмі пожартував, домалювавши собі костюм на фото у військовій формі.



Дмитро Дікусар

24 жовтня цього року танцівнику виповнилося 40 років. Він опублікував ще один допис, де розповів про свої переосмислення під час служби.

У голові тисячі думок про дуже різні речі: довгий і різноманітний військовий шлях, служіння людям, десятки загиблих товаришів/друзів/побратимів, помилки й вдалі операції, віра в Всесвіт/Бога/Долю і тимчасова втрата віри, піднесення і розпач, несправедливість і карма в дії, депресія, пошук внутрішнього спокою і балансу,

– написав Дікусар.

Як виглядає Дмитро Дікусар зараз

За роки служби у Дмитра можна помітити три зміни у зовнішньому вигляді: у бороді додалось більше сивих волосків, на обличчі читається втома, а в очах – наслідки пережитого на війні.

Головне про службу Дмитра Дікусара у війську