Как за время службы изменился Дмитрий Дикусар, который возвращается на "Танцы со звездами"

Танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар с начала полномасштабной войны стоит на защите Украины. Он редко выходит на связь в соцсетях, однако на днях стало известно, что военный появится на проекте "Танцы со звездами".

Оказалось, что Дикусар станет одним из судей специального предновогоднего выпуска "Танцев со звездами". Кроме того, к нему присоединятся Наталья Могилевская, Дмитрий Монатик и Екатерина Кухар. Это будет впервые, когда за время полномасштабной войны танцовщик появится в каком-то телевизионном шоу. Поэтому в материале 24 Канала предлагаем узнать, как за годы службы в армии изменился Дмитрий Дикусар.

Как за время службы изменился Дмитрий Дикусар?

После первых семи дней службы Дмитрий вышел на связь и рассказал, что рядом с ним служат учитель географии, водитель комбайна, слесарь, 3d-дизайнер, дальнобойщик, дед трех внуков.

Дмитрий Дикусар обратился к подписчикам в первые дни службы в армии: смотрите видео онлайн

В конце марта военный снова вышел на связь, где сообщил, что "жив и здоров" и имеет много дел.

Как изменился Дмитрий Дикусар во время войны / Фото из инстаграма хореографа

В течение 2023 года Дикусар, который сменил паркет на пиксельную форму, время от времени выходил на связь. Делился фотографиями как сейчас, выглядит, писал свои мысли по различным важным темам.

Как в 2023 году изменился Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма военного

5 марта 2024 года Дмитрий написал большой текст, где рассказал о своих переживаниях относительно военной службы. Мужчина заявил, что не жалеет о том, что решился взять в руки оружие. И у него, как и у других собратьев, накопилась усталость, а еще иногда сдают нервы.

В последнее время, не хватает любимого дела, но, в определенные моменты, командир говорит мне: "танцуй, танцор!" и я "танцую"..,

– откровенно поделился Дикусар.

Интересно, что тогда, впервые за два года службы, военный посетил первое гражданское мероприятие – пресс-конференция Украинской Лиги Ветеранов.

Дмитрий Дикусар в 2024 году на первом гражданском мероприятии за два года службы / Фото из инстаграма

В марте этого года защитник опубликовал сообщение, он "вступился" за Владимира Зеленского, когда того спросили о костюме на встрече с Дональдом Трампом. Тогда президент ответил, что будет носить костюм после окончания войны, а военный в своем инстаграме пошутил, дорисовав себе костюм на фото в военной форме.



Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма военного

24 октября этого года танцовщику исполнилось 40 лет. Он опубликовал еще одно сообщение, где рассказал о своих переосмыслениях во время службы.

В голове тысячи мыслей об очень разных вещах: долгий и разнообразный военный путь, служение людям, десятки погибших товарищей/друзей/побратимов, ошибки и удачные операции, вера во Вселенную/Бога/Долю и временная потеря веры, подъем и отчаяние, несправедливость и карма в действии, депрессия, поиск внутреннего покоя и баланса,

– написал Дикусар.

Как выглядит Дмитрий Дикусар сейчас / Фото из инстаграма военного

За годы службы у Дмитрия можно заметить три изменения во внешнем виде: в бороде прибавилось больше седых волосков, на лице читается усталость, а в глазах – последствия пережитого на войне.

