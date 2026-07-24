Після Білик дуже важко: 55-річний Дмитро Коляденко розповів, чи ходить на побачення

Відомий український шоумен відверто заговорив про особисте життя. Він пояснив, чому не поспішає з новими стосунками, і згадав минулі історії, які досі викликають інтерес.

Український шоумен Дмитро Коляденко відверто розповів про своє особисте життя й зізнався, що нині не поспішає впускати у нього нові романи. Про це він говорив у програмі "Тур зірками", де також згадав, що став значно спокійнішим у ставленні до самотності.

Артист каже, що тепер краще почувається наодинці та не драматизує через відсутність пари. Водночас він не приховує, що кохання для нього досі залишається бажаною історією.

Нічого не змінилося, але я вже не психую, я вже не чекаю,

– зізнався шоумен.

Дмитро Коляденко / скриншот з відео

Коляденко запевняє, що й надалі не закривається від нових знайомств. Ба більше, жартує, що зустріти його можна навіть у супермаркеті, хоча останнім часом побачень у його житті майже не було.

Але я зрозумів, що мені в одному дуже прикольно, дуже. Кайфую, що я один. Але я дуже хотів би стосунки. Після Олени і Ірини Білик мені дуже важко знайти свою половинку, тому я не сильно парюся з цього приводу. Але так, щоб я закохався, – ті люди, дівчата зайняті. А кому я подобаюсь – вони мені не дуже подобаються. Я ще не зустрів ту людину, котра мені сподобається. А ще я думаю, що я вже старий. Мені вже 55 років, ну куди вже на побачення? Але я піду. Я все чекаю,

– заявив Дмитро Коляденко.

Це не перша відверта заява артиста, яка привернула увагу публіки. Раніше він також говорив про свої фінанси та зізнавався, що багато років користується кредитним лімітом у 76 тисяч гривень, не вважаючи це проблемою.