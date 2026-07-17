За словами знаменитості в інтерв'ю виданню OBOZ.UA, він звик жити сьогоднішнім днем і не вміє заощаджувати чи створювати фінансову подушку. Шоумен зазначив, що витрачає кошти на спонтанні бажання, такі як шопінг, улюблена їжа або допомога іншим.

Водночас Коляденко цілком спокійно ставиться до життя в борг. Він зізнався, що вже багато років, ще з часів до пандемії коронавірусу, має стабільний кредитний ліміт на банківській картці.

Абсолютно (сміється). У мене зараз є кредитний ліміт – 76 тисяч гривень. Причому він у мене вже багато років, здається, ще з часів до ковіду. Я сто разів міг його закрити. Віддам – і він знову відкривається. Буває, закінчилися гроші, дивлюся – знову доступні 76 тисяч. Думаю: "Ну добре, пішли в супермаркет" (сміється),

– розповів Дмитро.

Дмитро Коляденко / фото з інстаграму

Артист додав, що наявність цих коштів дає йому психологічний спокій. Також він поділився кумедною деталлю про спілкування з персоналом фінансової установи.

Це не мої гроші, але я знаю, що в будь-який момент можу ними скористатися, а потім повернути. Мені так психологічно спокійно. Чесно кажучи, не знаю чому, але комфортно жити з таким кредитним лімітом. Я обіцяв працівницям банку, що колись його закрию. Але поки що він собі є – і нехай,

– зазначив шоумен.

Крім того, під час розмови Коляденко відповів на запитання про свої найбільші гонорари. Артист зауважив, що зараз, під час війни, не вважає доречним хизуватися статками, та визнав, що його доходи не такі великі, як у топових зірок на кшталт Олі Полякової чи Монатіка. Проте він підтвердив, що за один вечір йому вдавалося заробляти десятки тисяч доларів, що є для нього гарними грошима.

До речі, Дмитро Коляденко через 12 років нарешті погасив борг за машину Ірині Білик, однак йому довелося дещо продати.