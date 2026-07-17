В інтерв'ю виданню OBOZ.UA телеведучий розповів, що свого часу Білик дала йому п'ять тисяч доларів на перший внесок за машину. Ця історія часто ставала приводом для публічних обговорень, оскільки сама виконавиця нерідко заявляла, що повністю подарувала йому цей транспортний засіб.

Сам Коляденко спростував таку інформацію, зазначивши, що співачка лише допомогла з першим платежем. Розрахуватися з колишньою коханою шоумен зміг тільки після того, як продав свою квартиру в Сумах.

Я продав квартиру в рідних Сумах і повернув їй ті 5 тисяч доларів – борг за машину. Не віддавав 12 років, але й вона всім казала, що купила мені авто! Віддав, а вона знову потім каже в інтерв'ю: "Так-так, я подарувала йому машину". Пишу: "Іро, ну я ж тобі віддав гроші. Це бачив і твій продюсер". А вона: "О, я вже заплуталася",

– поділився артист.

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / фото з інстаграму

Нагадаємо, Дмитро Коляденко та Ірина Білик перебували у цивільному шлюбі з 2003 по 2006 рік. Їхні стосунки активно обговорювалися в медіа через емоційні заяви та неодноразові пропозиції руки і серця з боку хореографа.

Ірина Білик з Дмитром Коляденко / фото з інстаграму

Попри те, що до офіційного шлюбу пара так і не дійшла, після розриву колишні закохані змогли зберегти дружні взаємини. Нині вони періодично з'являються разом у спільних проєктах, час від часу провокуючи чутки про можливе возз'єднання.

До речі, після років непорозумінь Дмитро Коляденко та Ірина Білик змогли примиритися на спільному святі і навіть потанцювали разом.