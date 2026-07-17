В интервью изданию OBOZ.UA телеведущий рассказал, почему в свое время Билык дала ему пять тысяч долларов на первоначальный взнос за машину. Эта история часто становилась поводом для публичных обсуждений, поскольку сама певица нередко заявляла, что полностью подарила ему этот автомобиль.

Сам Коляденко опроверг эту информацию, отметив, что певица лишь помогла с первым платежом. Расплатиться с бывшей возлюбленной шоумен смог только после того, как продал свою квартиру в Сумах.

Я продал квартиру в родных Сумах и вернул ей те 5 тысяч долларов – долг за машину. Не отдавал 12 лет, но и она всем говорила, что купила мне авто! Отдал, а она потом снова говорит в интервью: "Да-да, я подарила ему машину". Пишу: "Ира, ну я же тебе отдал деньги. Это видел и твой продюсер". А она: "О, я уже запуталась",

– поделился артист.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / фото из инстаграма

Напомним, Дмитрий Коляденко и Ирина Билык состояли в гражданском браке с 2003 по 2006 год. Их отношения активно обсуждались в СМИ из-за эмоциональных заявлений и неоднократных предложений руки и сердца со стороны хореографа.

Ирина Билык с Дмитрием Коляденко / фото из инстаграма

Несмотря на то, что до официального брака пара так и не дошла, после разрыва бывшие влюбленные смогли сохранить дружеские отношения. Сейчас они периодически появляются вместе в совместных проектах, время от времени провоцируя слухи о возможном воссоединении.

Кстати, после многих лет недоразумений Дмитрий Коляденко и Ирина Билык смогли примириться на совместном празднике и даже потанцевали вместе.