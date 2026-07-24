Украинский шоумен Дмитрий Коляденко откровенно рассказал о своей личной жизни и признался, что сейчас не спешит впускать в нее новые романы. Об этом он говорил в программе "Тур со звездами", где также упомянул, что стал гораздо спокойнее относиться к одиночеству.

Артист говорит, что теперь лучше чувствует себя в одиночестве и не драматизирует из-за отсутствия пары. В то же время он не скрывает, что любовь для него по-прежнему остается желанной историей.

Ничего не изменилось, но я уже не срываюсь, я уже не жду,

– признался шоумен.

Дмитрий Коляденко / скриншот из видео

Коляденко уверяет, что и впредь не закрывается от новых знакомств. Более того, шутит, что встретить его можно даже в супермаркете, хотя в последнее время свиданий в его жизни почти не было.

Но я понял, что мне в одиночестве очень прикольно, очень. Кайфую от того, что я один. Но я очень хотел бы отношений. После Елены и Ирины Билык мне очень трудно найти свою половинку, поэтому я не сильно переживаю по этому поводу. Но чтобы я влюбился – те девушки, которые мне нравятся, заняты. А тем, кому я нравлюсь, – я не очень нравлюсь. Я еще не встретил того человека, который мне понравится. А еще я думаю, что я уже старый. Мне уже 55 лет, ну куда уж на свидание? Но я пойду. Я все жду,

– заявил Дмитрий Коляденко.

Это не первое откровенное заявление артиста, привлекшее внимание публики. Ранее он также говорил о своих финансах и признавался, что много лет пользуется кредитным лимитом в 76 тысяч гривен, не считая это проблемой.