Дмитро Коляденко назвав українських артистів, яким не потисне руку
- Дмитро Коляденко критикує Олега Винника, Потапа та Влада Яму за мовчання про війну, називаючи їх зрадниками.
- Коляденко вважає, що українці можуть забути вчинки втікачів, проте він нагадуватиме про них.
Хореограф і танцівник Дмитро Коляденко зізнався, хто з українських артистів його дратує. Йдеться про трьох втікачів: Олега Винника, Олексія Потапенка (Потап) і Влада Яму.
Про це Коляденко розповів у проєкті "55 на 5". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ранок у великому місті".
Читайте також Де зараз і як живе шоумен Дмитро Коляденко, який називає себе "транжирою"
Дмитро Коляденко поділився, що Олег Винник, Потап і Влад Яма його дратують, адже мовчать про війну, яку Росія розпочала проти України. Хореограф підкреслив, що в цих артистів була велика аудиторія.
Я їх не поважаю. Руку їм не дам: ні Владу, ні Виннику, ні Потапу. Це не хлопці України. Це зрадники,
– наголосив він.
Водночас Коляденко не виключає, що українці можуть забути вчинки втікачів і прийняти їх назад.
Українці добрі, вони щирі, вони можуть забути. Але я нагадаю,
– зазначив хореограф.
Дмитро Коляденко у проєкті "55 на 5": дивіться відео онлайн
Де зараз Олен Винник, Потап і Влад Яма?
На початку повномасштабного вторгнення Росії проти України Олег Винник виїхав до Німеччини. Співак стверджує, що перетнув кордон законно, адже є резидентом країни.
Після 24 лютого 2022 року Потап втратив любов українців, а його ім'я тепер асоціюється зі скандалами. Артист виступає як Slavic Balagan і живе за кордоном, але каже, що приїжджає до України.
Влад Яма разом з дружиною і сином залишив Україну 24 лютого 2022 року. Вони живуть у Маямі.