Дмитрий Коляденко назвал украинских артистов, которым не пожмет руку
- Дмитрий Коляденко критикует Олега Винника, Потапа и Влада Яму за молчание о войне, называя их предателями.
- Коляденко считает, что украинцы могут забыть поступки беглецов, однако он будет напоминать о них.
Хореограф и танцовщик Дмитрий Коляденко признался, кто из украинских артистов его раздражает. Речь идет о трех беглецах: Олеге Виннике, Алексее Потапенко (Потап) и Владе Яме.
Об этом Коляденко рассказал в проекте "55 на 5". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Утро в большом городе".
Дмитрий Коляденко поделился, что Олег Винник, Потап и Влад Яма его раздражают, ведь молчат о войне, которую Россия начала против Украины. Хореограф подчеркнул, что у этих артистов была большая аудитория.
Я их не уважаю. Руку им не дам: ни Владу, ни Виннику, ни Потапу. Это не ребята Украины. Это предатели,
– подчеркнул он.
В то же время Коляденко не исключает, что украинцы могут забыть поступки беглецов и принять их обратно.
Украинцы добрые, они искренние, они могут забыть. Но я напомню,
– отметил хореограф.
Дмитрий Коляденко в проекте "55 на 5": смотрите видео онлайн
Где сейчас Олен Винник, Потап и Влад Яма?
В начале полномасштабного вторжения России против Украины Олег Винник уехал в Германию. Певец утверждает, что пересек границу законно, ведь является резидентом страны.
После 24 февраля 2022 года Потап потерял любовь украинцев, а его имя теперь ассоциируется со скандалами. Артист выступает как Slavic Balagan и живет за границей, но говорит, что приезжает в Украину.
Влад Яма вместе с женой и сыном покинул Украину 24 февраля 2022 года. Они живут в Майами.