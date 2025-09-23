Мандрівник Дмитро Комаров вийшов на зв'язок і звернувся до прихильників. Він повідомив, коли вийде новий сезон програми "Світ Навиворіт. Україна".

Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Комарова. Мандрівник опублікував анонс "Світу Навиворіт. Україна".

Новий сезон програми "Світ Навиворіт. Україна" вийде 10 жовтня на телеканалі "1+1" і транслюватиметься щоп'ятниці.

Привіт, друзі! Давно не були на зв'язку. І ось нарешті можу показати маленький шматочок того, чим ми з командою займаємось останнім часом. Обіцяю: буде вражати, надихати, дивувати. Вже скоро,

– написав Дмитро Комаров.

Телеканал "1+1" повідомив у фейсбуці, що у новому сезоні мандрівник покаже унікальну культуру ромів, командний пункт ППО та знайде українське золото.

Дмитро Комаров відкриє для тебе Україну такою, якою ти її ще не бачив: маленькі генії та гуцульські традиції, приховані печери й загадковий острів, секрети довгожителів і польоти на гелікоптерах,

– йдеться у дописі.

Що відомо про програму "Світ навиворіт"?