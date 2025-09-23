Дмитро Комаров уперше за довгий час вийшов на зв'язок: він звернувся до прихильників
- Новий сезон програми "Світ Навиворіт. Україна" вийде 10 жовтня на телеканалі "1+1".
- У новому сезоні Дмитро Комаров покаже унікальну культуру ромів, командний пункт ППО і знайде українське золото.
Мандрівник Дмитро Комаров вийшов на зв'язок і звернувся до прихильників. Він повідомив, коли вийде новий сезон програми "Світ Навиворіт. Україна".
Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Комарова. Мандрівник опублікував анонс "Світу Навиворіт. Україна".
Новий сезон програми "Світ Навиворіт. Україна" вийде 10 жовтня на телеканалі "1+1" і транслюватиметься щоп'ятниці.
Привіт, друзі! Давно не були на зв'язку. І ось нарешті можу показати маленький шматочок того, чим ми з командою займаємось останнім часом. Обіцяю: буде вражати, надихати, дивувати. Вже скоро,
– написав Дмитро Комаров.
Телеканал "1+1" повідомив у фейсбуці, що у новому сезоні мандрівник покаже унікальну культуру ромів, командний пункт ППО та знайде українське золото.
Дмитро Комаров відкриє для тебе Україну такою, якою ти її ще не бачив: маленькі генії та гуцульські традиції, приховані печери й загадковий острів, секрети довгожителів і польоти на гелікоптерах,
– йдеться у дописі.
Що відомо про програму "Світ навиворіт"?
Нагадаємо, що прем'єра програми "Світ навиворіт" відбулася у 2010 році. Раніше Дмитро Камаров подорожував різними маловідомими куточками світу, показував життя людей, культуру тощо.
Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, мандрівник зосередився на документуванні наслідків війни. Він відвідував Київщину, Чернігівщину, деокуповані території Харківщини, Херсон.
Зараз чоловік продовжує мандрувати Україною. Однак навесні 2025 року Комаров потрапив у скандал. Річ у тім, що він знову почав випускати програму "Світ навиворіт" російською мовою.
Згодом у команді мандрівника зробили заяву з цього приводу: "Озвучка авторських проєктів Дмитра Комарова різними мовами – це свідоме, виважене, спільне, давнє рішення, аби охоплювати якнайбільшу аудиторію та доносити інформацію про Україну, саме з погляду українців".