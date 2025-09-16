Раніше глядачі звикли бачити ведучого у сильній формі та з вагою, яка відповідає зросту Комарова, однак зараз щось змінилось, пише Show24.

Спершу пропонуємо поглянути на телеведучого, як він виглядав останнім часом, щоб порівняти із сьогоднішніми зовнішніми змінами.

Як Дмитро Комаров виглядав останнім часом / Фото з інстаграму ведучого

Сьогодні ж чоловік доволі сильно змінився. Схуднення вплинуло на вигляд його обличчя та загальної фігури. Що стало причиною таких змін – Комаров не розповідає. Деякі шанувальники кажуть, що не одразу можуть впізнати свого улюбленця.

Як зараз виглядає Дмитро Комаров / Фото з соцмереж Hreta Olintur

Дмитро Комаров сильно схуд / Фото Юрія Андрієвського

Можливо, найближчим часом медійник розвіє чутки про своє різке схуднення.

Що відомо про розлучення з Олександрою Кучеренко?