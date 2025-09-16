Ранее зрители привыкли видеть ведущего в сильной форме и с весом, который соответствует росту Комарова, однако сейчас что-то изменилось, пишет Show24.

Сначала предлагаем взглянуть на телеведущего, как он выглядел в последнее время, чтобы сравнить с сегодняшними внешними изменениями.

Как Дмитрий Комаров выглядел в последнее время / Фото из инстаграма ведущего

Сегодня же мужчина довольно сильно изменился. Похудение повлияло на вид его лица и общей фигуры. Что стало причиной таких изменений – Комаров не рассказывает. Некоторые поклонники говорят, что не сразу могут узнать своего любимца.

Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров / Фото из соцсетей Hreta Olintur

Дмитрий Комаров сильно похудел / Фото Юрия Андриевского

Возможно, ближайшее время медийщик развеет слухи о своем резком похудении.

Что известно о разводе с Александрой Кучеренко?