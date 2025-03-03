О разрыве брака Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко стало известно из официальных документов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Согласно документам, инициатором развода стал Дмитрий Комаров. Он обратился с иском в Подольский районный суд Киева 1 января 2025 года.



Дмитрий Комаров подал на развод / Скриншот с сайта Единого государственного реестра судебных решений

Слухи о разводе Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко ходили и раньше. Пара не комментировала их раньше и не делает этого сейчас. В частности, пресс-служба телеведущего отказалась давать ТСН какие-либо комментарии по этому поводу.

В то же время один из знакомых Комарова и Кучеренко заметил, что еще полгода назад между ними все было хорошо.

"Честно говоря, мы все шокированы этой новостью, потому что еще летом у них все было хорошо. На самом деле если это действительно правда, то это печальная новость", – сказал анонимный друг пары.



Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Что известно о браке Комарова и Кучеренко

Александра Кучеренко познакомилась с Дмитрием Комаровым после конкурса красоты "Мисс Украина". Там путешественник был судьей, а модель – участницей. Именно с тех пор завязались их отношения.

Впоследствии пара приняла участие в "Танцах со звездами". Тогда все сплетничали об их романе, но пара скрывала личное вплоть до 2019 года. Тогда они сыграли свадьбу.