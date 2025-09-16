Щоправда, до цього в актора було дуже насичене та цікаве життя з різними несподіваними поворотами долі. Про те, чим Андрій Федінчик займався до великої війни Росії проти України, яким було його особисте життя і де зараз актор – дивіться в матеріалі Show24.

Майбутній актор Андрій Федінчик народився 25 лютого 1985 року в Улан-Баторі, а виріс у Житомирі. У дитинстві він займався спортом – гімнастикою, футболом і тайським боксом. У старших класах його запросили до вистав у театрі, що тоді йому відгукнулося, і вже після школи Федінчик вступив до університету Карпенка-Карого у Києві, де отримав фах актора театру та кіно.

Ще під час навчання почав працювати в столичних театрах і зніматися у серіалах. Після закінчення університету продовжив цим займатися. Серед найвідоміших його робіт – серіали "Клан ювелірів", "Папаньки", "Авантюра на двох", "Відплата" та фільм "Крути 1918".

Стрічки, в яких знімався Андрій Федінчик / Фото з відкритих джерел

Також Андрій займався дубляжем і певний час викладав дітям акторську майстерність, але через напружений графік довелося завершити цю роботу.

Особисте життя Андрія Федінчика

Першою дружиною актора була Вікторія, молодша за нього на десять років. Вони познайомилися ще в Житомирі, побралися, але цей шлюб не тривав довго.

Андрій Федінчик зі своєю першою дружиною / Скриншоти з відео "Зірковий шлях"

Під час зйомок серіалу "Клан ювелірів" актор познайомився з Наталкою Денисенко. Між ними виникли почуття, які вони не могли приховати, тож Федінчик розлучився з Вікторією та почав стосунки з Наталкою. Згодом Андрій зробив пропозицію дівчині під час польоту на літаку, а пізніше вони з акторкою одружилися. У 2017 року пара побралася на Мальдівах. Восени того ж року у них народився син Андрій.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик побралися / Фото з соцмереж акторів

Потім в них був розпис в Києві, куди запросили батьків, і до того ж Андрій та Наталка взяли участь в весільній церемонії, на яку вже запросили друзів. Довідавшись, що Наталка хоче ще раз пережити весільні емоції, Андрій організував для неї особливу церемонію просто під час їхньої відпустки в Єгипті. На яхті, посеред моря, вони знову дали одне одному обітниці, дотримавшись усіх традицій. Через війну подружжю довелося будувати стосунки на відстані, спілкуючись телефоном та онлайн. Водночас цьогоріч стало відомо, що шлюб пари завершився. Богунський районний суд Житомира офіційно розлучив подружжя 8 травня.

Де зараз Андрій Федінчик?

24 лютого 2022 року Андрій зустрів у Києві разом із дружиною Наталкою Денисенко та маленьким сином. Уже в перші дні він вирішив долучитися до оборони України.

Андрій Федінчик з сином і дружиною / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

Дружина з дитиною виїхали на Захід України, а сам актор був в Житомирі й вступив до лав тероборони.

В мене є друг дитинства в Житомирі. Він колишній учасник бойових дій. Був в АТО. Я подзвонив до нього, ми зібралися…. Ворог не підійшов близько до Житомира. Ми співпрацюємо з волонтерським центром, де треба щось розвантажити, привезти, закупили декілька автівок, людей евакуюємо і тренуємося,

– розповідав тоді актор.

Водночас після цього Андрій мало розповідав про те, де саме служить і чим займається. Його дружина Наталка Денисенко лише зазначала, що "він працює в дуже небезпечних місцях". У грудні 2024 року Андрію провели серйозну операцію в Ужгороді. Лікарі виконали форамінотомію – розширили отвір між хребцями, щоб зняти тиск на спинний мозок і нерви. Крім того, йому встановили титанові імпланти з обох боків хребта.

Вже через кілька днів після операції Федінчик зміг підвестися, хоча ще користувався ходунками. Медики наголосили, що для повної реабілітації йому потрібно близько двох місяців.

Зрештою військово-лікарська комісія визнала його непридатним до подальшої служби. Сам Федінчик повідомив про це у соцмережах.

Він заявив, що продовжує допомагати війську й закликає всіх робити те саме.