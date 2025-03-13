Кучеренко коротко висловилася про розлучення з Комаровим у своєму інстаграмі, пише Show 24. Модель наголосила, що більше коментарів на цю тему не буде.

До слова Дмитро Комаров оголосив про розлучення з дружиною

В інстаграм-сторіс Олександра Кучеренко поділилась дописом Дмитра Комарова, де він оголосив про їхнє розлучення. Модель не стала ділитися подробицями, а лише залишила короткий коментар:

Наш єдиний і останній коментар. Особисте залишиться особистим,

– написала Кучеренко.

Олександра Кучеренко про розлучення з Комаровим / Скриншот з інстаграму

Що відомо про розлучення Комарова та Кучеренко

Нагадаємо, про те, що Дмитро Комаров розлучається з дружиною стало відомо на початку березня з офіційних документів. Ініціатором розлучення став чоловік. Однак тоді пара ніяк не коментувала цю інформацію, а їхні друзі були шоковані новиною, адже ще влітку у них було все добре.

Згодом Олександру Кучеренко помітили на публіці без обручки, що лише підігріло чутки про розлучення.

Сьогодні ж Дмитро Комаров офіційно оголосив про розлучення з дружиною. Вони одружилися у 2019 році. Мандрівник зазначив, що ніхто нікого не обманув та не зрадив. Пара розходиться з повагою одне до одного.