Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.
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Так, Олександра Кучеренко поширила фото, де усміхнена позувала у телевізійній студії. На цьому кадрі можна помітити, що на правій руці в неї немає обручки, хоч раніше ведуча її носила.
Дружина Дмитра Комарова з'явилася на публіці без обручки / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Дмитра Комарова з Олександрою Кучеренко
- Дмитро та Олександра вперше перетнулися на конкурсі краси "Міс Україна 2016", де Кучеренко виступала учасницею, а Комаров – членом журі.
- Пізніше вони стали танцювальними партнерами на популярному шоу "Танці з зірками", хоча на той час вони тримали свій роман у таємниці.
- Пара офіційно одружилася у 2019 році.
- Нещодавно в реєстрі судових рішень було зареєстровано позов про розлучення, поданий Комаровим, що підтвердило попередні припущення про труднощі в їхньому шлюбі. Водночас наразі ні телеведучий, ні Олександра це ніяк не коментують.