Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу модели.
Интересно Чем сегодня занимается "Лисапетный батальон" после недавней смерти одной из участниц
Так, Александра Кучеренко распространила фото, где улыбающаяся позировала в телевизионной студии. На этом кадре можно заметить, что на правой руке у нее нет обручального кольца, хотя раньше ведущая его носила.
Жена Дмитрия Комарова появилась на публике без обручального кольца / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Дмитрия Комарова с Александрой Кучеренко
- Дмитрий и Александра впервые пересеклись на конкурсе красоты "Мисс Украина 2016", где Кучеренко выступала участницей, а Комаров – членом жюри.
- Позже они стали танцевальными партнерами на популярном шоу "Танцы со звездами", хотя в то время они держали свой роман в тайне.
- Пара официально поженилась в 2019 году.
- Недавно в реестре судебных решений был зарегистрирован иск о разводе, поданный Комаровым, что подтвердило предыдущие предположения о трудностях в их браке. В то же время пока ни телеведущий, ни Александра это никак не комментируют.