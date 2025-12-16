Модель розмовляла з колишнім голкіпером Андрієм Пятовим. Вона поцікавилась, як футболіст реагує на тему розлучення, а тоді й згадала про себе, передає 24 Канал із посиланням на тікток-сторінку.
Телеведуча проводила бліцопитування. В одному із запитань вона поцікавилась наскільки Пятова дратують питання про розлучення за шкалою від 0 до 10.
Футболіст відповів, що не дратується, бо є спокійною людиною.
Нехай буде нуль. Цей період вже був, було тяжко перші пів року,
– сказав Андрій.
У відповідь Олександра пожартувала на тему свого розлучення з Дмитром Комаровим.
Тут ще питання – чиє розлучення було більш гучним: ваше чи моє?,
– сказала жартома ведуча.
Олександра Кучеренко пожартувала про своє розлучення: дивіться відео онлайн
Раніше на своїй інстаграм-сторінці Кучеренко залишила два речення на тему розлучення: "Наш єдиний і останній коментар. Особисте залишиться особистим".
Що відомо про розлучення Комарова та Кучеренко?
- Про цю новину стало відомо на початку березня цього року. У Єдиному державному реєстрі судових рішень з'явився документ, який це засвідчив. Ініціатором став Дмитро Комаров. Він звернувся з позовом до Подільського районного суду Києва 1 січня 2025 року.
- Спершу телеведучий зберігав мовчання, однак згодом таки підтвердив, що розлучається з Олександрою. "Ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти", – написав телеведучий.
- Комаров підкреслив, що між ним та колишньою дружиною зберігаються повага і здорові стосунки. Також порадив сім'ям більше спілкуватися одне з одним.