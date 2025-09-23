Путешественник Дмитрий Комаров вышел на связь и обратился к поклонникам. Он сообщил, когда выйдет новый сезон программы "Мир Наизнанку. Украина".

Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Комарова. Путешественник опубликовал анонс "Мира Наизнанку. Украина".

Новый сезон программы "Мир Наизнанку. Украина" выйдет 10 октября на телеканале "1+1" и будет транслироваться по пятницам.

Привет, друзья! Давно не были на связи. И вот наконец могу показать маленький кусочек того, чем мы с командой занимаемся в последнее время. Обещаю: будет поражать, вдохновлять, удивлять. Уже скоро,

– написал Дмитрий Комаров.

Телеканал "1+1" сообщил в фейсбуке, что в новом сезоне путешественник покажет уникальную культуру ромов, командный пункт ПВО и найдет украинское золото.

Дмитрий Комаров откроет для тебя Украину такой, какой ты ее еще не видел: маленькие гении и гуцульские традиции, скрытые пещеры и загадочный остров, секреты долгожителей и полеты на вертолетах,

– говорится в заметке.

Что известно о программе "Мир наизнанку"?