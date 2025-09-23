Дмитрий Комаров впервые за долгое время вышел на связь: он обратился к поклонникам
- Новый сезон программы "Мир Наизнанку. Украина" выйдет 10 октября на телеканале "1+1".
- В новом сезоне Дмитрий Комаров покажет уникальную культуру ромов, командный пункт ПВО и найдет украинское золото.
Путешественник Дмитрий Комаров вышел на связь и обратился к поклонникам. Он сообщил, когда выйдет новый сезон программы "Мир Наизнанку. Украина".
Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Комарова. Путешественник опубликовал анонс "Мира Наизнанку. Украина".
Новый сезон программы "Мир Наизнанку. Украина" выйдет 10 октября на телеканале "1+1" и будет транслироваться по пятницам.
Привет, друзья! Давно не были на связи. И вот наконец могу показать маленький кусочек того, чем мы с командой занимаемся в последнее время. Обещаю: будет поражать, вдохновлять, удивлять. Уже скоро,
– написал Дмитрий Комаров.
Телеканал "1+1" сообщил в фейсбуке, что в новом сезоне путешественник покажет уникальную культуру ромов, командный пункт ПВО и найдет украинское золото.
Дмитрий Комаров откроет для тебя Украину такой, какой ты ее еще не видел: маленькие гении и гуцульские традиции, скрытые пещеры и загадочный остров, секреты долгожителей и полеты на вертолетах,
– говорится в заметке.
Что известно о программе "Мир наизнанку"?
Напомним, что премьера программы "Мир наизнанку" состоялась в 2010 году. Ранее Дмитрий Камаров путешествовал по разным малоизвестным уголкам мира, показывал жизнь людей, культуру и тому подобное.
Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, путешественник сосредоточился на документировании последствий войны. Он посещал Киевскую, Черниговскую, деоккупированные территории Харьковщины, Херсон.
Сейчас мужчина продолжает путешествовать по Украине. Однако весной 2025 года Комаров попал в скандал. Дело в том, что он снова начал выпускать программу "Мир наизнанку" на русском языке.
Впоследствии в команде путешественника сделали заявление по этому поводу: "Озвучка авторских проектов Дмитрия Комарова на разных языках – это сознательное, взвешенное, совместное, давнее решение, чтобы охватывать как можно большую аудиторию и доносить информацию об Украине, именно с точки зрения украинцев".