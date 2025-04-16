Дмитро Комаров знову почав випускати "Світ навиворіт" російською мовою

Мандрівник і ведучий Дмитро Комаров не закрив свій російськомовний канал "Світ навиворіт". Виявилося, що там продовжують виходити нові випуски – останній опублікували у день атаки на Суми.

На це звернув увагу продюсер каналу "Історія без міфів" Костянтин Анохін, який зараз служить у війську. Про це пише Show 24 з посиланням на його фейсбук-сторінку.

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Костянтин Анохін показав, що чергове російськомовне відео вийшло 13 квітня, у день російського удару по Сумах.

Відео викладене 13 квітня 2025 року. У той день, коли росіяни вдарили по Сумах. Як я зрозумів, воно переозвучене "опщєдаступним". Діма Комаров – г*вноїд, як г*вноїди ті, хто це придумав. Але його чомусь толерують,

– написав Костянтин Анохін.



Нове російськомовне відео "Світу навиворіт", яке вийшло 13 квітня / Скриншот з ютубу

У виданні "Антоніна" зауважили, що в Дмитра Комарова є два ютуб-канали. Перший, російськомовний "Мир наизнанку", створений ще у 2010 році. А україномовний "Світ навиворіт" створили у 2019, але відео там почали виходити близько двох років тому.

У 2022 там вийшли україномовні епізоди "Світ навиворіт. Мандруй Україною". А ще через рік з'явився проєкт "Світ навиворіт. Україна", де Комаров вже спілкувався українською.

На російськомовному каналі не виходило нових відео вже 11 місяців. Та нещодавно там знову з'явилися ролики. Комаров опублікував три епізоди, озвучені російською мовою. У коментарях навіть обурювалися, що хотіли б чути не озвучку, а справжній голос ведучого.



Російськомовні відео Комарова / Скриншот з ютубу

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Комаров оголосив про розлучення з дружиною Олександрою Кучеренко. Ведучий сказав, що у їхньому шлюбі не було обману чи зрад, вони розривають стосунки з повагою одне до одного.